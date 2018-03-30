Libya'da İntihar Saldırısı: 8 Ölü

Libya'nın doğusunda bulunan Ecdabiya kasabasında meydana gelen intihar saldırısında 6 asker ve 2 sivilin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Libya'nın doğusunda bulunan Ecdabiya kasabasında bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı meydana geldi. Saldırıda 6'sı asker 2'si sivil 8 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel güvenlik güçlerinin üst düzey yetkililerinden Fawzi El-Mansouri, bir intihar saldırganının, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter güçlerine bağlı birliklerin konuşlandığı, kentin doğu girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü bir aracı infilak ettirdiğini söyledi. El-Mansuri, patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 asker ile olay sırasında bölgeden geçen 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ecdabiya kasabasında 9 Mart'ta bir intihar eylemcisi kullandığı bomba yüklü aracı Hafter güçlerinin bulunduğu kentin güneyindeki kontrol noktasında infilak ettirmiş, olayda 3 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. - TRABLUS