Libya'da insan kaçakçıları 30 kişiyi öldürdü
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Libya'da insan kaçakçıları 30 kişiyi öldürdü

Libya'da insan kaçakçılığı yaptığı sırada hayatını kaybeden kaçakçının yakınları intikam almak için 30 sığınmacıyı öldürdü.

Libya'da insan kaçakçıları 30 kişiyi öldürdü
28.05.2020 23:56 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:56

Libya'da insan kaçakçılığı yaptığı sırada hayatını kaybeden kaçakçının yakınları intikam almak için 30 sığınmacıyı öldürdü.

Libya'da insan kaçakçılığı yapan Libyalı şahsın sığınmacılar tarafından öldürülmesi üzerine ailesi intikam için 30 sığınmacıyı öldürdü. Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada saldırıda 26 Bangladeşli ve 4 Afrikalı sığınmacının hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, 11 sığınmacının saldırıda yaralı kurtulduğunu ve hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Bakanlık, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını aktardı. - TRABLUS

Kaynak: İHA

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