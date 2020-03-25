Libya'da ilk koronavirüs vakası
Libya'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen ilk vaka duyuruldu.
25.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:16
Libya'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen ilk vaka duyuruldu.
Libya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bir kişide koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'den (NCDC) yapılan açıklamada, hastanın 73 yaşında erkek bir kişi olduğu ve 5 Mart'ta Suudi Arabistan'dan döndüğü ifade edildi.
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Kaynak: DHA