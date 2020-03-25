Libya'da ilk koronavirüs vakası Libya'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen ilk vaka duyuruldu.

Libya'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen ilk vaka duyuruldu.

Libya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bir kişide koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'den (NCDC) yapılan açıklamada, hastanın 73 yaşında erkek bir kişi olduğu ve 5 Mart'ta Suudi Arabistan'dan döndüğü ifade edildi.

Kaynak: DHA