Libya'da hükümet kuvvetleri Trablus'un güneyindeki büyük bir alana hakim oldu
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Libya'da hükümet kuvvetleri Trablus'un güneyindeki büyük bir alana hakim oldu

Libya'da hükümet kuvvetleri Trablus'un güneyindeki büyük bir alana hakim oldu
01.05.2020 01:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 01:26

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kuvvetler, başkent Trablus'un güneyinde iki cepheyi kontrol altına aldı.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kuvvetler, başkent Trablus'un güneyinde iki cepheyi kontrol altına aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kuvvetlerimiz Meşru ve Hallatat cephelerinde ilerleme kaydederek geniş bir alanı kontrolü altına aldı" ifadelerini kullandı.

Üç aydan fazla bir süredir ellerinde olmayan noktaları ele geçirdiklerini dile getiren Mecai, Trablus'un güneyindeki Hamza kampını şu an abluka altına aldıklarını belirtti.

Son dönemde hükümet güçleri, darbeci asker Halife Hafter'e bağlı silahlı milislere karşı başlattığı operasyonlarda büyük başarılar elde ediyor. Hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un çevresinde ellerinde tuttuğu çok sayıda noktayı terk etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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