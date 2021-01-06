Libya'da hükümet ile Hafter milisleri arasında üçüncü kez esir takası yapıldı

Libya'da hükümet ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter güçleri arasındaki esir takasında 35 tutuklu serbest bırakıldı.

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde askeri alanda diyalog görüşmeleri yürütmek için tarafları temsilen seçilen 5+5 Ortak Askeri Komite tarafından, BM nezdinde meşru hükümete bağlı Libya ordusundan 8 asker, Hafter güçlerinden de 27 kişi karşılıklı serbest bırakıldı.

Komitenin Libya hükümetine bağlı üyelerinden Tuğgeneral Muhtar Nakasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hafter milislerinden 27 tutsağı, kuvvetlerimize bağlı 8 asker karşılığında serbest bıraktık." dedi.

Nakasa, esir takasının, 5+5 Ortak Askeri Komiteden iki heyet ve farklı bölgelerin ileri gelenlerinin katılımıyla, Trablus'un 417 kilometre güneyindeki Şuveyrif beldesinde yapıldığını kaydetti.

Böylelikle taraflar arasında üçüncü kez esir takası gerçekleşirken, daha önceki iki esir değişiminde Libya hükümetinden 16, Hafter milislerinden 38 kişi olmak üzere toplam 54 tutuklu serbest bırakılmıştı.

5+5 Ortak Askeri Komite, BM nezdinde meşru Libya hükümetini temsilen 5, Hafter güçlerini temsilen de 5 üyeden oluşuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ateşkes anlaşması kapsamında her iki taraftaki esirlerin serbest bırakılması öngörülüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir