Libya'da hükümet güçleri Trablus'un batısındaki Hafter milislerini bombaladı
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Libya'da hükümet güçleri Trablus'un batısındaki Hafter milislerini bombaladı

Libya'da hükümet güçlerinin, başkent Trablus'un batısında konuşlanan darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milislere ait mevkileri hedef aldığı belirtildi.

18.04.2020 02:50 | Son Güncelleme: 18.04.2020 02:50
Libya'da hükümet güçleri Trablus'un batısındaki Hafter milislerini bombaladı

Libya'da hükümet güçlerinin, başkent Trablus'un batısında konuşlanan darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milislere ait mevkileri hedef aldığı belirtildi.

Libya hükümeti sözcüsü Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Medya Merkezi'ne yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin kontrol ettiği Vatiyye Hava Üssü'ne bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Hafter milislerinin Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini yoğun bombardımana tabi tutmasının ardından kentin batısındaki darbeci milislere ait mevkilere söz konusu saldırıların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Cumadan bu yana Trablus'ta 5 sivil hayatını kaybetti

Hafter milislerinin başkent Trablus'un sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği yoğun roket saldırılarında 5 kişi öldü, 18'i yaralandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hafter milislerinin son saldırılarında bir sivilin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'un Fercan bölgesinde ülke içinden göç edenlerin yerleşimine tahsis edilen bir üniversite yurdunun Hafter milisleri tarafından hedef alındığını söyledi.

Libya hükümet kuvvetleri dün, Hafter milislerinin başkentin sivil bölgelerine düzenlediği saldırılarında 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 16'sının da yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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