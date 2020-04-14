Libya'da Hükümet güçleri 3 bin kilometrekare alanı Hafter milislerinden geri aldı
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Halife Hafter, Trablus, Hükümet, Libya, Güncel

Libya'da Hükümet güçleri 3 bin kilometrekare alanı Hafter milislerinden geri aldı

Libya'da hükümet güçleri, başkent Trablus'un batısındaki yaklaşık üç bin kilometrekare alanın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinden geri alındığını belirtti.

14.04.2020 00:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:36
Libya'da Hükümet güçleri 3 bin kilometrekare alanı Hafter milislerinden geri aldı

Libya'da hükümet güçleri, başkent Trablus'un batısındaki yaklaşık üç bin kilometrekare alanın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinden geri alındığını belirtti.

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Barış Fırtınası" Operasyonu kapsamında bugün gerçekleştirdikleri "düzenli ve hazırlıklı" harekatla yoğun çatışmaların ardından yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden geri aldıklarını bildirdi.Kununu, harekat kapsamında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silah atölyesi, büyük miktarda mühimmat ve askeri malzeme de ele geçirdiklerini ifade etti.

Trablus'un batısında kurtarılan bölgelerde Hafter milislerine ait 10 BAE tankı ile 6 zırhlı araca el koyduklarını vurgulayan Kununu, Hafter milisleri ile paralı askerlerin her zaman olduğu gibi yenilgilerinin intikamını Trablus'u bombalayarak almaya çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA

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