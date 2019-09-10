Libya'da hükümet, BAE'yi sağlık görevlilerini hedef almakla suçladı

10.09.2019 17:06

Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, sağlık görevlilerinin hedef alındığı saldırıdan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) sorumlu tuttu.

Başkent Trablus'u savunmak için UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, BAE'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) dün başkentin güneyindeki Es-Savani Mahallesi'nde bir ambulansı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada saldırıda can kaybı olup olmadığına dair detay verilmedi ancak zarar gören ambulansın görüntüleri paylaşıldı.

Benzer şekilde, başkentin güneyindeki Ayn Zara Mahallesi'nde de iki gün önce Halife Hafter'e bağlı milislerin bir ambulansı karadan füzeyle hedef aldığı kaydedildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

UMH, yaklaşık üç gün önce yaptığı açıklamada birlikleri ile Hafter güçleri arasında çatışmaların birkaç günlük sükunetin ardından yeniden başladığını duyurmuştu.

Libya'daki meşru yönetim, BAE'yi, ülkede toprak ele geçirmek için yıllardır sürdürdüğü silahlı girişimde Hafter'e destek vermekle suçluyor.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA