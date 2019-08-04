Libya'da havalimanındaki sivil uçak Hafter güçlerinin saldırısından kurtuldu

Libya'nın doğusundaki General Halife Hafter güçlerinin, başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'na düzenlediği saldırıdan sivil uçağın kurtulduğu duyuruldu.

Uluslararası Mitiga Havalimanı'nın sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yapılan açıklamada, Tunus'taki Uluslararası Kartaca Havalimanı'na gitmek üzere pistte bulunan uçağın, Mitiga Havalimanı'na düzenlenen saldırıdan kurtulduğu bildirildi.

Uçağın yakınlarında saldırıdan kaynaklanan dumanların yükseldiği fotoğraf da açıklamayla paylaşıldı.

Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı durumundaki Mitiga'da roket düşmesi veya hava saldırısı nedeniyle uçuşlar zaman zaman durduruluyor. Uçuşlar askıya alındığı zaman seferler Misrata Havalimanı'na yönlendiriliyor.

Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e ait uçaklar, daha önce pek çok kez başkente yönelik saldırılarda havalimanını vurmuştu.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Kaynak: AA