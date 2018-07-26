Libya'da Hava Saldırısı

Libya'nın güneyindeki Ubari kentinde kime ait olduğu tespit edilemeyen bir savaş uçağının saldırısında ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü belirtildi.

Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Eş-Şarib Mahallesi'ndeki bir eve yönelik hava saldırısında El-Kaide komutanlarından olduğu tahmin edilen bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin kimliği henüz tespit edilemedi.

Geçen mart ayında da bir savaş uçağı El-Fursan Mahallesi'nde bir evi hedef almış, saldırıda ölen ve yaralananlar olmuştu. Saldırının sorumluluğunu ABD üstlenmiş ve teröristleri hedef aldığını açıklamıştı.