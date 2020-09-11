Libya'da halk sokaklara döküldü
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Libya'da halk sokaklara döküldü

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrol ettiği Bingazi şehrinde binlerce insan, ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

11.09.2020 00:19 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:26

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrol ettiği Bingazi şehrinde binlerce insan, ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Başkent Trablus'un ardından ülkenin ikinci büyük kenti olup Hafter güçlerinin merkezi durumundaki Bingazi'de binlerce gösterici hayat pahalılığı, maaşların ödenmemesi, elektrik ve su kesintileri gibi ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etti.

Yerel basına ve aktivistlerin sosyal medyadaki paylaşımlarına yansıyan görüntülerde, gösteriler sırasında Hafter'in resimlerinin yakıldığı ve göstericilerin otomobil lastiklerini ateşe vererek yolları kapattıkları görüldü.

Protestolarda, "Yaşasak da ölsek de sadece onurumuzu istiyoruz", "Devrim, devrim, ey Bingazi! Servetini çaldılar umut kalmadı" ve "Petrol tesislerini açın!" şeklinde sloganlar attı.

Libya'da Halife Hafter, ülke petrolünü Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine karşı koz olarak kullanmak için kontrol ettiği doğu bölgelerindeki petrol kuyu ve tesislerini ocak ayından bu yana açmıyor.

Hafter milislerinin petrol üretim ve ihracatını durdurmasıyla Libya, ekonomisinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan petrol gelirlerinden mahrum kalarak 9 ayda yaklaşık 10 milyar dolar zarar etti.

Libya'da halk sokaklara döküldü

Kaynak: AA

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