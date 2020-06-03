Libya'da halk kurtarılan bölgelere dönüyor
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Libya'da halk kurtarılan bölgelere dönüyor

Libya'da halk kurtarılan bölgelere dönüyorLibya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ordusunun Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı bölgelere halkın geri döndüğü bildirildi.

03.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:00

Libya'da halk kurtarılan bölgelere dönüyor

Libya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ordusunun Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı bölgelere halkın geri döndüğü bildirildi.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Libya halkı, UMH ordusunun gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Hadaba bölgesine dönüş yapıyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, halkın bölgeye dönüşü sırasında sevinç gösterileri yer aldı.

Libya'da halk kurtarılan bölgelere dönüyor

Kaynak: DHA

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