Libya'da Halife Hafter milisleri Merzuk'u bombaladı: En az 43 ölü 51 yaralı
Libya'nın güney batısında bulunan Merzuk kentine düzenlenen hava saldırısında en az 43 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Saldırıda en az 51 kişi de yaralanırken, Merzuk Belediye Meclisi Üyesi Muhammed Ömer ölü sayısının artabileceğini kaydetti
Libya'nın güney batısında bulunan Merzuk kentine düzenlenen hava saldırısında en az 43 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
Halife Hafter'a bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun (LUO) üstlendiği hava saldırısında en az 51 kişi de yaralanırken, Merzuk Belediye Meclisi Üyesi Muhammed Ömer ölü sayısının artabileceğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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