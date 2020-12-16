Libya'da Halife Hafter'in savaş suçlarına ilişkin komite oluşturuluyor

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Savunma Bakanı Selahaddin Namroush, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturması kapsamında olanlar da dahil Halife Hafter'in savaş suçlarını takip etmek için komite oluşturulacağını duyurdu.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki resmi temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Savunma Bakanı Selahaddin Namroush, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturması kapsamında olanlar da dahil olmak üzere, gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından işlenen savaş suçlarını takip etmek için bir komite oluşturduklarını söyledi. Namroush, komitenin ilgili uluslararası partilere ve insan hakları kurumlarına Trablus'a saldıran güçlerin işlediği savaş suçları hakkında brifing vererek kurbanların yakınlarının taleplerini destekleyeceğini söyledi.

"HALKIMIZIN HAKLARINI YOK SAYMAYACAĞIZ

Namroush, yaptığı açıklamada, "Şiddetten vazgeçmeye ve Trablus'a ve diğer bölgelere yönelik saldırıyı kınamaya, hasarı tazmin etmeye ve failleri sorumlu tutmaya dayanmayan herhangi bir siyasi çözüm, yeni bir şiddet dalgası başlarsa kırılgan kalacak ve yakında çökecek. Halkımızın meşru haklarını yok saymak için herhangi bir yasadışı baskıyı kabul etmeyeceğiz ve suçluları sorumlu tutacağız. Trablus'un saldırganları ile savunucularının eşit olmasını her zaman reddedeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı