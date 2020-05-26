Libya'da Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi'nden siyasi çözüme destek çağrısı
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Libya'da Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi'nden siyasi çözüme destek çağrısı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, Hafter'in darbe girişimini reddettiğini, Meclis Başkanı Akile Salih'in siyasi çözüme ulaşmak için öne sürdüğü girişimi desteklediğini açıkladı.

Libya'da Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi'nden siyasi çözüme destek çağrısı
26.05.2020 00:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 00:55

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, Hafter'in darbe girişimini reddettiğini, Meclis Başkanı Akile Salih'in siyasi çözüme ulaşmak için öne sürdüğü girişimi desteklediğini açıkladı.

Meclis üyesi 11 milletvekilinin imzasıyla yapılan açıklamada, "Libya krizine nihai siyasi çözüm olarak Akile Salih'in girişimine tam destek veriyoruz." denildi.

Salih'in girişiminin, Libya krizine köklü çözümler sunduğu ve tarihi üç bölge (Trablus, Barka ve Fizan) temelinde bir yürütme organı oluşturulmasını öngördüğü aktarılan açıklamada, tüm taraflara girişimi kabul etme çağrısında bulunuldu.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Hafter'in askeri kayıplar yaşadığı nisan ayı sonlarında Libya krizinin siyasi çözümü için bir girişimde bulunmuştu. Söz konusu girişim, 9 üyeli Başkanlık Konseyi'nin 3 üyeli olarak yeniden yapılandırılmasını, ülkedeki her bölgenin kendi temsilcilerini seçmesini, Trablus ve Tobruk'taki meclislerin görev süresinin uzatılmasını öngörüyor.

Bu girişimin hemen ardından Hafter, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" öne sürmüştü.

Kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

Hafter'in kendisini ülkeyi yönetmeye yetkili kişi olarak ilan etmesi, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i saf dışı etme hamlesi olarak değerlendirilmişti.

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) görevlendirilmişti.

Anlaşmaya göre, yasama için Tobruk'ta Temsilciler Meclisi ve danışma kurumu olarak da Libya Devlet Yüksek Konseyi olmak üzere iki parlamento kanadı kurulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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