Libya'da Hafter yanlısı kabileler petrol vanalarını açıyor
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Libya'da Hafter yanlısı kabileler petrol vanalarını açıyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı kabileler, ülkedeki petrol üretimini durdurmaya yönelik eylemlerine son verdiklerini ve üretimin yeniden başlayacağını duyurdu.

Libya'da Hafter yanlısı kabileler petrol vanalarını açıyor
29.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:44

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı kabileler, ülkedeki petrol üretimini durdurmaya yönelik eylemlerine son verdiklerini ve üretimin yeniden başlayacağını duyurdu. Ülkedeki petrol üretimini kesintiye uğratan Hafter yanlısı kabileler, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, Libya'daki ekonomik şartların ağırlaşmasını göz önüne alarak petrol üretimini yeniden başlatma kararı verdiklerini ilan etti. Grup ayrıca, Libya'daki krizin çözümüne ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen müzakerelerde "Hafter'i tek temsilci olarak yetkilendirdiklerini" öne sürdü. Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan (NOC) ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

NOC, bugün yaptığı bir açıklamada, ülkenin tamamında petrol üretim kesintisini sonlandırmak için BM nezdindeki meşru hükümet ve bölge ülkelerinin katılımıyla yürütülen müzakerelerden "umutlu" olduğunu bildirmişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in, 2014'ten bu yana yürüttüğü savaşın bir parçası olarak petrol üretimini de hedef alması, ülkeyi bugüne kadar milyarlarca dolar zarara uğratmıştı.

Hafter yanlısı grupların, Libya hükümetine giden kaynakları kesmek için ülkenin doğu kesimlerindeki petrol tesislerini ocak ayında kapatmasıyla petrol üretimi neredeyse durma noktasına gelmişti.

Uzmanlar, Libya'da hükümet karşısında üst üste kayıplar veren ve siyasi müzakerelere dönülmesi için çıkış yolu arayan Hafter'in, pazarlık kozu olarak kullandığı petrol üretim kesintisi nedeniyle uluslararası baskı altında olduğunu ifade etmişti. Libya Ulusal Petrol Kurumundan yakın zamanda yapılan açıklamada, ülkede ocak ayından bu yana yaşanan kesintilerin ekonomiye zararının 6 milyar doları geçtiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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