Libya'da Hafter sivilleri bombaladı: 1 ölü, 11 yaralı
yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Başkent Trablus'un doğusunda bulunan Mitiga Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki El-Kuraimiya bölgesindeki marketlerin yanında bulunan 2 evin bombaladığı öğrenildi.
17.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:17
yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Başkent Trablus'un doğusunda bulunan Mitiga Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki El-Kuraimiya bölgesindeki marketlerin yanında bulunan 2 evin bombaladığı öğrenildi. Bombardımanlarda, bir sivilin hayatını kaybettiği; 4'ü aynı aileden olmak üzere 11 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
- Libya
- Libya
Kaynak: DHA