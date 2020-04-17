Libya'da Hafter sivilleri bombaladı: 1 ölü, 11 yaralı
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Trablus, Libya, Dünya

Libya'da Hafter sivilleri bombaladı: 1 ölü, 11 yaralı

yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Başkent Trablus'un doğusunda bulunan Mitiga Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki El-Kuraimiya bölgesindeki marketlerin yanında bulunan 2 evin bombaladığı öğrenildi.

17.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:17
Libya'da Hafter sivilleri bombaladı: 1 ölü, 11 yaralı
yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Başkent Trablus'un doğusunda bulunan Mitiga Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki El-Kuraimiya bölgesindeki marketlerin yanında bulunan 2 evin bombaladığı öğrenildi. Bombardımanlarda, bir sivilin hayatını kaybettiği; 4'ü aynı aileden olmak üzere 11 kişinin de yaralandığı öğrenildi.


- Libya

Kaynak: DHA

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