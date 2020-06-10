Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı mayınlar patladı: 7 ölü
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Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı mayınlar patladı: 7 ölü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki bölgelere yerleştirdiği mayınlardan 3'ünün patlaması sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı mayınlar patladı: 7 ölü
10.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:55

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki bölgelere yerleştirdiği mayınlardan 3'ünün patlaması sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Libya Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyindeki Havalimanı Yolu, Vadi er-Rabii ve Ayn Zara bölgelerine yerleştirdiği mayınların infilak ettiğini belirtti.

Haşimi, mayın temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen patlama sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 7 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Cumartesi günü yapılan açıklamada Libya ordusunun, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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