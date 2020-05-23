Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar evine dönen iki sivili öldürdü
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Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar evine dönen iki sivili öldürdü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine tuzakladığı patlayıcılar evlerine dönen iki sivilin ölümüne yol açtı.

Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar evine dönen iki sivili öldürdü
23.05.2020 19:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:49

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine tuzakladığı patlayıcılar evlerine dönen iki sivilin ölümüne yol açtı.

Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, başkentin güneyinde çıkardıkları Selahaddin ve el-Meşru bölgelerinde, dün evlerine dönen iki sivilin Hafter'e bağlı milislerin çekilirken tuzakladığı el yapımı patlayıcılar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Ordunun milislere karşı ilerleyişinin devam ettiğini kaydeden Kununu, orduya bağlı teknik personelin Hafter milislerinin geride tuzakladıkları çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcıları temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kununu, halka, ordudan ikinci bir emir gelene kadar evlerine dönmemesi uyarısı yaptı.

Libya Ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerdeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı. Ordu birlikleri, bugün başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı.

Ordu birlikleri dün başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve buradaki El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı. Hafter milislerinin başkentin güneyindeki cephelerden geri çekilirken, yerleşim bölgelerine çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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