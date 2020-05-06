Libya'da Hafter milislerinin Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü
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Libya'da Hafter milislerinin Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü

Libya'da Hafter milislerinin Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü
06.05.2020 22:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 22:26

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyine düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyine düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un güneyindeki Ebu Selim bölgesinde sivil yaşam alanlarını hedef aldığını belirtti.

Haşimi, Hafter milislerinin roketli saldırısında 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin de yaralandığını aktardı.

Sosyal medyada da roketlerin düştüğü yerlerde yangın çıktığı ve bölgeden siyah dumanların yükseldiğini gösteren fotoğraf ve video görüntüleri paylaşıldı.

Hafter milislerinin özellikle başkent Trablus'un Hallatat, Suk el-Cuma ve Hadba gibi güney bölgelerine ocak ayından bu yana fırlattığı yüzlerce roket nedeniyle onlarca sivil hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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