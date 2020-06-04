Libya'da Hafter milislerinden oyuncak ayıyla tuzak
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Libya'da Hafter milislerinden oyuncak ayıyla tuzak

Libya'da hükümet tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu nedeniyle çekilmek zorunda kalan Hafter'e bağlı milisler, bırakmak zorunda kaldıkları bölgelerden ayrılırken oyuncak ayıların arkasına yerleştirilmiş patlayıcı tuzaklıyor.

Libya'da Hafter milislerinden oyuncak ayıyla tuzak
04.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:08

Libya'da hükümet tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu nedeniyle çekilmek zorunda kalan Hafter'e bağlı milisler, bırakmak zorunda kaldıkları bölgelerden ayrılırken oyuncak ayıların arkasına yerleştirilmiş patlayıcı tuzaklıyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin çok sayıda sivilin ölmesine neden olan patlayıcılardan binlercesini Trablus'un güneyinde yerleştirdiği ifade edilirken, Hafter'e bağlı milislerin kurduğu tuzaklar görüntülendi. Hafter milislerinin oyuncak ayıların arkasına yerleştirilmiş patlayıcı tuzaklaması dikkat çekti. DHA'nın edinilen bilgilere göre, Libya'da hükümet tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonunda ordu önemli kazanımlar sağlamaya devam ediyor. Operasyon sonucunda ağır zayiat veren Hafter'e bağlı milislerin ise güneye doğru çekilmesi sürüyor.


Kaynak: DHA

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