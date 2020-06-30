Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de toplu mezar kazı çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de toplu mezar kazı çalışmaları sürüyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde önceki gün 9 yeni cesede ulaşılmasının ardından toplu mezar kazı çalışmaları devam ediyor.

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de toplu mezar kazı çalışmaları sürüyor
30.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:40

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde önceki gün 9 yeni cesede ulaşılmasının ardından toplu mezar kazı çalışmaları devam ediyor.

Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune vilayetindeki toplu mezar kazı çalışmaları, kentin doğusundaki er-Rabıt tarımsal bölgesinde yoğunlaştı.

Çalışmalarına katılan Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Ekip Müdürü Lütfi el-Misrati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başsavcılığın gözetiminde oluşturulan plana göre kazı çalışmalarına devam ediyoruz. (Önceki gün) 9 ceset çıkardık. Buradaki toplu mezardan çıkarılan toplam ceset sayısı 19 oldu. Bu çalışmalarda bize adli tıp uzmanları, cinayet masası ekipleri ve sağlık çalışanları eşlik ediyor." dedi.

Toplu mezar alanı Hafter'e bağlı milislerce gaspedilmiş

Trablus Başsavcılığı yetkililerine göre, toplu mezarın bulunduğu bu arazi Hafter'e bağlı Kaniyat birlikleri isimli milis grubu tarafından gaspedildi.

Arazinin sahibinin 2018'de bu yönde kendilerine ihbarda bulunduğunu aktaran başsavcılık yetkilileri, Terhune kenti kurtarılmadan önce bu konuda soruşturma yürütüldüğünü ve bu toplu mezardan çıkartılan bazı cesetlerin arazi sahibinin milislerce öldürülen yakınlarına ait olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu paylaştı.

Çıkarılan cesetlerden bazılarının ellerinin bağlı biçimde gömüldüğünü aktaran uzmanlar, 75 metre eninde ve 200 metre genişliğinde bir alanda zorlu kazı çalışmaları yürüttüklerini ve daha fazla cesede ulaşma olasılığının bulunduğunu aktardı.

Terhune'de insan hakları ihlalleriyle suçlanan Hafter'e bağlı yerel milis grubu "Kaniyat" birliklerinin, kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef aldığına ve yargısız infaz ettiğine ilişkin çok sayıda haber çıkmıştı.

-Libya'da savaş suçlarının bilançosu ağırlaşıyor

Libya'daki darbeci lider Halife Hafter başkent Trablus'u silah zoruyla ele geçirmek için milislerine 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle ülkesini şiddet sarmalına sürükledi.

Hafter milisleri, Haziran 2020'ye kadar başkente yönelik saldırılarını aralıksız sürdürdü. Libya ordusu, 4 Haziran 2020'de başkent il idari sınırlarının tamamını, hemen bir gün sonra da Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune vilayetini kurtardı.

Ancak geride Hafter'in başkenti ve ülke yönetimini silah zoruyla ele geçirmek için başlattığı savaşın yol açtığı büyük yıkım ve işlenen savaş suçlarının izleri kaldı.

Libya ordusu, Terhune'yi Hafter milislerinden kurtardığı 5 Haziran'da, kentteki merkez hastanesinde 106, hastaneye ait bir konteynerde de 26 ceset bulduğunu açıkladı. Cesetlerden bazılarının kadın ve çocuklara ait olduğu ve bunlarda işkence izlerine rastlandığı aktarıldı.

Adli tıp ekipleri 8 Haziran'da Terhune'nin güneyinde yer alan El-Avate bölgesindeki bir su kuyusunun 45 metre derinliğinden 5 ceset çıkardı.

Libya makamları, 10 Haziran'da Terhune'deki bir polis merkezinin bahçesine gömülmüş biçimde 3 ayrı cesede daha ulaştıklarını duyurdu.

Ayrıca, başkentin güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde bir konteynerin içinde kadınların da olduğu ondan fazla ceset bulunduğu bildirildi ancak kesin rakam henüz açıklanmadı.

-Libya hükümetinden uluslararası topluma çağrı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) Hafter milislerinin işlediği suçların araştırılması için ekip gönderme çağrısında bulunmuştu.

Gönderilecek ekibe gerekli her türlü desteği sunma sözü veren Serrac, yapılanların cezasız kalmasının, "Hafter milislerini, Ruanda ve Bosna-Hersek'teki soykırım ve Nazilerin işlediği suçlardan bu yana benzeri görülmemiş suçlar işlemeye teşvik ettiğini" belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Liz Throssell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BM İnsan Hakları Ofisi, Terhune ve çevresindeki toplu mezarların keşfinden dehşete düştü." ifadesini kullanmıştı.

Libya'daki insan hakları ihlalleri ve istismarlarının ortaya çıkartılması için "hızlı, kapsamlı, etkili, şeffaf ve bağımsız" soruşturma başlatılması çağrısını yineleyen Throssell, BM İnsan Hakları Konseyinin 22 Haziran'da Libya'daki ihlalleri soruşturmak üzere insan hakları araştırma misyonu kurulması kararı aldığını anımsatarak, aynı şekilde, BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) İnsan Hakları Servisinin de halen görevi gereği Libya'daki insan hakları ihlallerini takip ettiğini ve raporlaştırdığını aktardı.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda da 22 Haziran'da Libya'daki toplu mezarlar gündeme geldiği sırada bir açıklama yayınlamıştı. Libya'da soruşturmayı genişletmekten çekinmeyeceğini açıklayan Bensouda, "Libya'da çocuk, kadın ve erkeklerin gömülü olduğu toplu mezarlar hakkında güvenilir bilgiler aldık" demişti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu Haber
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı Haber
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi Haber
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Geleneği bozmayan usta sanatçı Fedon, slip mayosuyla poz verdi
Geleneği bozmayan usta sanatçı Fedon, slip mayosuyla poz verdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok
AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Ali Koç İrfan Buz Okan Buruk Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de toplu mezar kazı çalışmaları sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 13:40:12. #1.14#
title