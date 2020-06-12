Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de toplu mezarlar ortaya çıkıyor
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Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de toplu mezarlar ortaya çıkıyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarıldıktan sonra birbiri ardına toplu mezarların bulunduğu Terhune vilayeti, ortaya çıkan vahşetin şokunu yaşıyor.

12.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:48

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarıldıktan sonra birbiri ardına toplu mezarların bulunduğu Terhune vilayeti, ortaya çıkan vahşetin şokunu yaşıyor.

Terhune'de bulunan toplu mezarlardan çıkarılan 150'den fazla cesetten bazılarının kadın ve çocuklara ait olması vahşetin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Libya'da son dönemde Hafter milislerinin sahada alan kaybederek ülkenin batısındaki belirli nüfuz merkezlerinden çekilmesiyle, milislerin buralarda işlediği suçlar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune başta olmak üzere ülkede son dönemde 8 toplu mezar bulundu.

Hastane, su kuyusu ve konteynerde cesetler bulundu

Libya ordusunun 5 Haziran'da Terhune'de kontrolü sağlamasından çok kısa bir süre sonra, bir hastanede sivillere ait bazılarında işkence ve infaz izlerine rastlanan 106 ceset bulundu. Cesetlerden bazılarının kadın ve çocuklara ait olduğu açıklandı.

Libya hükümetine bağlı güçler kent içi ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürdüğünde ise su kuyusuna atılmış, konteynerde yakılmış, bir araziye gömülmüş cesetlere rastladı.

Terhune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Buravi Mesud Muhammed Ebu Zeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin çıkarılmasının ardından kentte şu ana kadar 160 kadar ceset bulunduğunu söyledi.

Hastanenin morgunda bir kişi için ayrılan morg dolaplarına birden çok ceset bırakıldığını aktaran Ebu Zeyd, kent içindeki konteynerde bulunan ve çevredeki araziden çıkarılan naaşların da hastaneye getirildiğini belirtti.

Libya İçişleri Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, Hafter'e bağlı milislerin kentte bulundukları dönemde alıkoydukları kişileri konteynerde yakarak infaz ettikleri ortaya çıktı.Terhune kentinde yaşanan olayları araştırmak için Libya Adalet Bakanlığının bir araştırma komisyonu kurduğu bildirildi.

Aynı şekilde Hafter milislerinin, kentten ayrılmadan önce infaz ettiği birkaç kişiyi ise bir su kuyusuna attığı tespit edildi.

Libya Kızılayı bir araziden 20'ye yakın ceset çıkardı

Terhune'de kendisine ait arazide toplu mezara rastlanan bir kişi, Libya Kızılayının özel mülkünden "suç çetelerinin öldürdüğü" 20'ye yakın ceset çıkardığını söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen Libyalı, çevredeki mezarların hala araştırıldığı bilgisini paylaştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Terhune ve diğer bölgelerdeki toplu mezarları "dehşet verici" olarak kayıt altına aldığını açıkladı. Libyalı makamlardan, bulunan toplu mezarlara ilişkin "etkili ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi" istendi.

Libya ordusu, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında bir yıldan uzun süredir harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune vilayetini geçen hafta kurtarmıştı.

Terhune'de yasa dışı ve insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter yanlısı yerel milis grubu "Kaniyat Birlikleri", kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de toplu mezarlar ortaya çıkıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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