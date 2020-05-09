Libya'da Hafter milislerinden başkentteki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı- Saldırıda 2 sivil...
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Libya'da Hafter milislerinden başkentteki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı- Saldırıda 2 sivil...

Libya'da Hafter milislerinden başkentteki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı- Saldırıda 2 sivil...
09.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:34

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki bölgelere 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki bölgelere 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti.

Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki mahallelere sabah saatlerinden itibaren 80'den fazla roket attığı bildirildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yerel basın ve sosyal medyada sabah saatlerinde paylaşılan görüntülerde, roketlerin yol açtığı patlamaların sesleri duyulurken, Mitiga Havalimanı'nda yangın çıktığı ve yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınarken, saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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