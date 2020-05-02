Libya'da Hafter milisleri sivilleri hedef aldığı an güvenlik kamerasında

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusunda sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusunda sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Hafter'e bağlı milislerin dün Trablus'un Zenata bölgesindeki sivillere yönelilk gerçekleştirdiği 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un Zenata bölgesindeki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın UHM yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Hafter milislerin Trablus'un Zenata bölgesindeki sivil yerleşime yönelik yaptığı saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 sivilin de yaralandığı öğrenildi. O saldırı anının güvenlik kamerasına yansıdı.Güvenlik kamerasına ait görüntülerde, patlamanın gerçekleştiği anca bölgede bulunan sivillerin yere düştüğü görüldü. Öte yandan, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için başlattığı operasyon devam ediyor.

Kaynak: DHA