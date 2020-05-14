Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 9 ölü
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Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 9 ölü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 9 ölü
14.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:15

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Hafter'e bağlı güçlerin sivillere yönelik yaptığı saldırıda 9 kişinin öldüğü belirtildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın UHM yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Hafter milislerinin Trablus'ta sivil yerleşime yönelik yaptığı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun Terhune ve Vetiyye Askeri Üssü'nü kontrol altına almak için başlattığı operasyonlar devam ediyor.Öte yandan, Libya ordusu hava unsurları, başkent Trablus'un güneybatısında, Hafter milislerinin elindeki Vatiyye Hava Üssü'ne ay başından bu yana toplamda 57 hava operasyonu düzenlediği ifade edildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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