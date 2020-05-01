Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı 3 ölü

Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı 3 ölüLibya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusunda sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı 3 ölü

Libya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusunda sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Haftere bağlı güçlerin sivillere yönelik yaptığı saldırıda 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un Zenata bölgesindeki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UHM yetkilillerinden elde ettiği bilgilere göre, Hafter milislerin Trablus'un Zenata bölgesindeki sivil yerleşime yönelik yaptığı saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için başlattığı operasyon devam ediyor. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

Kaynak: DHA