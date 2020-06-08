Libya'da Hafter milisleri sahra hastanesini hedef aldı
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Libya'da Hafter milisleri sahra hastanesini hedef aldı

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin, başkent Sirte kentinin batısındaki özel bir hastane ve çevresine İHA'yla saldırı düzenledi.

Libya'da Hafter milisleri sahra hastanesini hedef aldı
08.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:00

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin, başkent Sirte kentinin batısındaki özel bir hastane ve çevresine İHA'yla saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, hastane kullanılamaz hale geldi.

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin, başkent Sirte kentinin batısındaki özel bir hastane ve çevresine BAE'ye ait İHA'yla saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, hastane kullanılamaz hale geldi. Saldırının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İHA'sı ile yapıldığı; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, bombardımanda hastane ve ambulanslar hasar aldı.

UMH, SİRTE'Yİ ALBUKA ALTINA ALIYOR

Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) ülkeyi 42 yıl yönettikten sonra 2011 yılında Arap Baharı ayaklanmaları sonucu devrilen Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte ve Cufra kentine askeri operasyonun başlatıldığını duyurmuştu. Askeri birliklerin Sirte kenti girişlerinde mevzilendiği ve kentin girişlerini koruma altına aldığı görüldü. 

SİRTE KENTİNİN ÖNEMİ NE?

Libya'nın başkenti Trablus'un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte, devrik lider Kaddafi'nin memleketi. Kaddafi, 17 Şubat devrimi esnasında Trablus'ta kontrolü kaybedince kendi memleketi olan Sirte'ye 1 Eylül 2011'de geri dönerek sığındı. Kaddafi, 20 Ekim'de de yine bu şehirde öldürüldü.  Haziran 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçen kent, Aralık 2016'da kurtarıldı. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, kentin DEAŞ mensuplarından temizlendiğini 18 Aralık 2016'da duyurdu. Sirte kenti yapılan son operasyonla, UMH'nin kontrolünde bulunuyor.


Kaynak: DHA

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