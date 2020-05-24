Libya'da Hafter milisleri, Ramazan Bayramı sabahında başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na...
Libya'da Hafter milisleri, Ramazan Bayramı sabahında başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi.
24.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:29
Libya'da Hafter milisleri, Ramazan Bayramı sabahında başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi.
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Kaynak: AA