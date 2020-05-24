Libya'da Hafter milisleri, Ramazan Bayramı sabahında başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na...
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Libya'da Hafter milisleri, Ramazan Bayramı sabahında başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na...

Libya'da Hafter milisleri, Ramazan Bayramı sabahında başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi.

Libya'da Hafter milisleri, Ramazan Bayramı sabahında başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na...
24.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:29

Libya'da Hafter milisleri, Ramazan Bayramı sabahında başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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