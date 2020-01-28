Libya'da Hafter milisleri okulu hedef aldı

28.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:28

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde bir okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan başkentin güneyindeki Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sırasında bir okulun bahçesi vuruldu.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA