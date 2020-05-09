Libya'da Hafter milisleri Mitiga Havaalanı'nı bombaladı
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Libya'da Hafter milisleri Mitiga Havaalanı'nı bombaladı

Libya'da Hafter milisleri Mitiga Havaalanı'nı bombaladı
09.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:24

Libya'da Hafter milisleri Mitiga Havaalanı'nı bombaladıLibya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusundaki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nı bombaladı.

Libya'da Hafter milisleri Mitiga Havaalanı'nı bombaladı

Libya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusundaki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nı bombaladı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'u hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UHM yetkilillerinden elde ettiği bilgilere göre Hafter'e bağlı misiler, Trablus'un doğusundaki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nı bombaladı. Bombardımanda, 30'dan fazla 'Grad' füzesinin kullanıldığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havaalanı ve çevresinden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

LİBYALILAR'DAN HAFTER'E PROTESTO

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Söz konusu saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Saldırılar nedeniyle Libya halkı, ellerinde tuttukları ve üzerinde Hafter'in fotoğrafının bulunduğu 'Savaş suçlusuna hayır' yazılı pankartlarla, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i protesto etti.

UMH'NİN OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Öte yandan, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için ve kritik noktalardan biri olarak kabul edilen Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Vatiyye Askeri Üssü'ne başlatılan operasyon kapsamında Libya ordusu sözcüsü Muhammed Kanunu, üssün etrafında bulunan Hafter'e bağlı 7 askeri aracın imha edildiğini ve 15 milisin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Libya'da Hafter milisleri Mitiga Havaalanı'nı bombaladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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