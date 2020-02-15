Libya'da Hafter milisleri, kaçırdıkları 3 kişiyi öldürdü
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Libya'da Hafter milisleri, kaçırdıkları 3 kişiyi öldürdü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un doğusundaki Msallata kentinde 3 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

15.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:02
Libya'da Hafter milisleri, kaçırdıkları 3 kişiyi öldürdü

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin, başkent 'un doğusundaki Msallata kentinde 3 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin cuma günü, 2'si Libyalı 1'i yabancı 3 işçiyi işten çıktıkları sırada kaçırıp öldürdüğü ve cesetlerini de Eş-Şeridat bölgesinde yol kenarına attığı ifade edildi.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen, Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA
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