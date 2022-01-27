Libya'da Hafter milisleri ile DEAŞ'lılar arasında çatışma çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Libya'da Hafter milisleri ile DEAŞ'lılar arasında çatışma çıktı

AA, Aydoğan Kalabalık - Güncel
Libya'da Hafter milisleri ile DEAŞ'lılar arasında çatışma çıktı

Libya'nın güneyindeki Katrun kentinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ile DEAŞ milisleri arasında çatışma yaşandı.

Libya'nın güneyindeki Katrun kentinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ile DEAŞ milisleri arasında çatışma yaşandı.

Hafter'e bağlı milisler tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Katrun kentinin güneyindeki Cebel Asida bölgesinde, bir grup DEAŞ milisi ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 DEAŞ'lı etkisiz hale getirilirken 2'si de yaralı ele geçirildi.

Bölgede çatışmaların devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, kendilerine bağlı silahlı güçler ile çatışmaya giren grubun, Mutez el-Ahmedi yönetimindeki DEAŞ mensupları olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) çatışmalara dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Hafter milislerinin kontrolündeki bölgede, iki taraf arasında aralıklarla silahlı çatışmalar yaşanıyor.

AA / Aydoğan Kalabalık - Güncel

Halife Hafter, Çatışma, Libya, DEAŞ, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title