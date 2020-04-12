Libya'da Hafter milisleri ilaç deposunu vurdu Libya'da Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'ta ilaç deposunu vurdu.

Libya'da Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'ta ilaç deposunu vurdu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, dün gece Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki es-Sevani bölgesindeki ilaç deposunu grad füzeleri ile hedef aldığı bildirildi. Saldırı nedeniyle ilaç deposunda yangın çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Hafter'e bağlı milisler geçtiğimiz günlerde Trablus'ta korona virüsü hastalarının tedavi edildiği hastaneyi iki kez vurmuş, saldırıda bir sağlık çalışanı yaralanmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA