Libya'da Hafter milisleri hastaneyi bombaladı: 5 yaralı Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusunda bir hastaneyi bombaladı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusunda bir hastaneyi bombaladı. Bombardımanda 5 kişi yaralandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, Tareeq Al-Shouq'taki bir hastaneyi bombaladı. Demirören Haber Ajansı'nın Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan 5 hasta yaralı olarak kurtuldu. Hastanenin ise kullanılmaz hale geldiği ifade edildi. Öte yandan, UMH ordusu Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

LAVROV: HAFTER'İN DEVLET BAŞKANLIĞI İLANINI ONAYLAMIYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in devlet başkanlığı ilanını onaylamadıklarını söyledi. Lavrov, "Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil" dedi.

Kaynak: DHA