Libya'da Hafter milisleri Beni Velid kentini terk ediyor
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Libya'da Hafter milisleri Beni Velid kentini terk ediyor

Libya'da Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un güneydoğusunda bulunan Beni Velid kentinden geri çekiliyor.

Libya'da Hafter milisleri Beni Velid kentini terk ediyor
05.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:53

Libya'da Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un güneydoğusunda bulunan Beni Velid kentinden geri çekiliyor.

Libya'nın başkenti Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti, bu sabah Hafter milislerinden temizlenerek Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından kontrol altına alındı. Terhune kentinin kontrol altına alınmasının ardından Hafter milisleri Trablus'un 180 kilometre güneydoğusunda bulunan Beni Velid kentinden Cufra Hava Üssü yönüne çekildi. Hafter milislerinin Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini de bölgeden geri çektikleri görüldü. - TRABLUS

Kaynak: İHA

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