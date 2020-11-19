Libya'da Hafter milisleri balıkçı teknelerine Sirte Limanı'nı boşaltmaları emrini verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya'da Hafter milisleri balıkçı teknelerine Sirte Limanı'nı boşaltmaları emrini verdi

19.11.2020 02:41 | Son Güncelleme: 19.11.2020 02:44
Libya'da Hafter milisleri balıkçı teknelerine Sirte Limanı'nı boşaltmaları emrini verdi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı milislerin balıkçılara Sirte Limanı'nı boşaltmaları emri verdiği bildirildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı milislerin balıkçılara Sirte Limanı'nı boşaltmaları emri verdiği bildirildi.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin balıkçıların 5 gün içinde gemilerini limandan çıkarmalarını istediğini belirtti.

Dırah, bu emrin Hafter milislerinin 5+5 Ortak Askeri Komite sonucu varılan anlaşmanın uygulanmasına niyetli olmadıklarını gösterdiğini söyledi.

Anlaşma gereği yabancı paralı askerlerin Sirte'den çıkması ve ardından yolun açılmasının söz konusu olduğunu dile getiren Dırah, Sirte ile Misrata'yı birbirine bağlayan yolun açılmasının paralı askerlerin geri çekilmesine ve bölgedeki mayınların kaldırılmasına bağlı olduğunu ancak Sirte-Cufra'daki askeri hareketliliğin bunu göstermediğini vurguladı.

Dırah, Vadi Carif Barajı ve Battuma bölgeleri yakınlarında Rus paralı askerlerinin bulunduğunu ve halen Gırdabiyye Hava Üssü'nün bu unsurların işgali altında olduğuna dikkati çekti.

5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM nezdinde meşru Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı heyetlerin 5+5 görüşmelerinde vardığı anlaşmanın en dikkati çeken maddelerinden biri "yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi" idi.

Cenevre görüşmelerinin ardından taraflar, Libya'nın güneybatısında başkent Trablus'a 450 kilometre uzaklıktaki Gadamis kentinde 2-4 Kasım'da toplanarak 2019'dan bu yana ilk kez ülke içinde bir araya gelmiş oldu.

Gadamis'te düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarında, "kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması için atılacak somut adımlara ilişkin uzlaşı sağlandığı" duyuruldu.

Yabancı paralı askerlerin varlığı

Gadamis toplantısı sonucunda ortak komitenin üzerinde uzlaştığı maddelere göre, "askeri güçlerin karargahlarına dönüşünü ve yabancı unsurların askeri temas hatlarından çekilmesini" denetlemek üzere askeri bir alt komite oluşturulmasına karar verildi.

Ancak Cenevre anlaşmasındaki "yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi" maddesinin, Gadamis görüşmelerinde, "yabancı unsurların askeri temas hatlarından çekilmesi" olarak güncellendiği göze çarpıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

İlgili Haberler

Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı
Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı
Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 4 ölü, 1 kayıp (8)
Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 4 ölü, 1 kayıp (8)
Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı (5)
Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı (5)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfi Elvan Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Acun Ilıcalı Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Medya Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya'da Hafter milisleri balıkçı teknelerine Sirte Limanı'nı boşaltmaları emrini verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 02:45:58. #1.14#
title