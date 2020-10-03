Libya'da Hafter kontrolündeki Sirte'de mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarıldı
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Libya'da Hafter kontrolündeki Sirte'de mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarıldı

03.10.2020 23:27 | Son Güncelleme: 03.10.2020 23:30
Libya'da Hafter kontrolündeki Sirte'de mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarıldı

Libya'nın Sirte kentinde mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarılarak Misrata'daki Türk yetkililere teslim edildi.

Libya'nın Sirte kentinde mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarılarak Misrata'daki Türk yetkililere teslim edildi.

Libya Kızılayı Misrata Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunan Sirte kentinde mahsur kalan 2 Türk işçinin kurtarılarak, Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler'e teslim edildiği bildirildi.

Libya Kızılayı ve İHH'nın ortak çabasıyla kurtarıldılar

Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçilerin, Büyükelçiliğin girişimleri neticesinde, Libya Kızılayı Misrata Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının koordinasyonuyla kurtarıldığını söyledi.

Gürmeriçliler, ülkede lokantacılık alanında çalışan 2 işçinin, yaşam koşullarının yeterince sağlıklı olmadığı bir bölgede tutulduklarını belirterek, sağlık kontrolünden geçirildiklerini ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

İşçilerin aileleriyle görüştürüldüklerini dile getiren Gürmeriçliler, 2 vatandaşın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde yurda gönderileceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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