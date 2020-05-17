Libya'da Hafter'in yetimlerden oluşan çocuk askerleri Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurduğu açıklandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurduğu açıklandı.

Güvenlik kaynakları tarafından da doğrulanan bilgide, kendi yanlarında savaşmak için küçük yaştaki kimsesiz çocukların kullanıldığı belirlendi. Hafter güçlerinin yanında savaşmak için yetimhaneden alınan ve ismi açıklanmayan 2 erkek çocuk, Trablus'da savaşmak için aylık 1000 Libya Dinarı (4 bin 870 TL) ücret aldıklarını ifade etti.

Kaynak: DHA