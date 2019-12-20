Libya'da Hafter ile birlikte savaşan Rus paralı savaşçılar kimler?

20.12.2019 07:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 07:31

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Rus paralı savaşçılara atıfla ülkedeki iç savaşa dış müdahalelerin olduğunu bildirdi.



Libyalı ve ABD'li yetkililer, sözleşmeli savaşçıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir oligarkın sahibi olduğu Wagner Grup adlı paramiliter örgüt olduğunu belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle