Libya'da Hafter'i destekleyen BAE'den ABD'ye arabuluculuk teklifi BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü açıklandı.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü açıklandı. Libya'da hükümet güçleri, Hafter milislerini ülkenin batısındaki bölgelerden çıkardıkça, Hafter'in uluslararası alandaki en büyük destekçilerinden BAE ABD'ye Libya'da ateşkes ilan edilmesine ilişkin arabuluculuk teklifi götürdüğü öğrenildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere gönderdiği ve milislerin depolarından çıkan yüz milyonlarca dolar değerindeki nitelikli silah, mühimmat ve araç, Libya ordusunun eline geçti. Hafter'den umduğunu bulamayan ve Libya ordusunun son günlerde üst üste kazandığı başarılar karşında yenilgiye uğrayan BAE yönetimi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla telefonda görüştü.

BAE'DEN ABD'YE ARABULUCULUK TEKLİFİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagos, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Söz konusu görüşmede, ikili ilişkilerin ve bölgesel meselelerin ele alındığı ifade edilirken; Libya'da ateşkes yapılması ve Birleşmiş Milletler (BM) liderliğindeki siyasi çözümlere geri dönülmesi gerektiği vurgulandı. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Libya'da tarafların ateşkes konusunda ikna edilmesi yönünde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya arabuluculuk teklifinde bulunduğu bildirildi.

BAE'DEN HAFTER'E DESTEK

BAE, 2014'ten bu yana Libya'da yönetimi darbe ve silah zoruyla ele geçirmek için çabalayan Hafter'e, mali, askeri ve siyasi desteğiyle tartışmalı bir rol oynadı. Yemen, Sudan ve Afrika Boynuzu ülkelerinde benzer politikalarıyla öne çıkan Abu Dabi yönetiminin, Hafter'e gizli biçimde verdiği "mali, diplomatik, halkla ilişkiler" desteklerinin yanı sıra, milislere sağladığı "askeri teçhizat" takviyesi, bağımsız uluslararası araştırma kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler'in (BM) raporlarına yansımıştı. BAE'nin yönetimindeki Bingazi yakınında el-Hadim Askeri Hava Üssü'nde, Emirlikler'e ait savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarının, Libya'daki sivil noktaları vurduğu saldırılar BM raporlarında da aydınlatılmıştı.

TERHUNE VE TRABLUS HAVALİMANI ELE GEÇİRİLDİ

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda ve Terhune'yi ele geçirdi. Ordu sözcüsü şimdiki hedeflerinin Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA