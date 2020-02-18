Libya'da Hafter güçlerinden iddia: Trablus'ta "silah ve mühimmat taşıyan" Türk gemisi vuruldu

18.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:34

Libya'nın doğusunda kontrolü elinde tutan General Halife Hafter güçlerinin "silah ve mühimmat taşıdığını" iddia ettiği bir Türk kargo gemisini Trablus limanında bombaladğı ileri sürüldü.



Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun bir Rus medya organının Facebook hesabında yaptığı açıklamada Türkiye'den Trablus'a silah ve mühimmat taşıyan bir kargo gemisinin ulusal ordu tarafından hedef alındığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle