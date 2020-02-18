Libya'da Hafter güçlerinden iddia: Trablus'ta "silah ve mühimmat taşıyan" Türk gemisi vuruldu
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Libya'da Hafter güçlerinden iddia: Trablus'ta "silah ve mühimmat taşıyan" Türk gemisi vuruldu

Libya'nın doğusunda kontrolü elinde tutan General Halife Hafter güçlerinin “silah ve mühimmat taşıdığını” iddia ettikleri bir Türk kargo gemisini Trablus limanında bombaladıkları ileri sürüldü.

18.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:34
Libya'da Hafter güçlerinden iddia: Trablus'ta

'nın doğusunda kontrolü elinde tutan General Halife Hafter güçlerinin "silah ve mühimmat taşıdığını" iddia ettiği bir Türk kargo gemisini limanında bombaladğı ileri sürüldü.


Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun bir Rus medya organının Facebook hesabında yaptığı açıklamada Türkiye'den Trablus'a silah ve mühimmat taşıyan bir kargo gemisinin ulusal ordu tarafından hedef alındığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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