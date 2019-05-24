Libya'da Hafter güçlerinden başkent Trablus'a hava saldırıları

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları başkent Trablus'ta aralarında meclis binasının da yer aldığı bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçleri tarafından meclisin hedef alınması kınandı.

Açıklamada, Hafter güçlerinin daha önce de sivil yerleşim yerlerine füze saldırıları düzenlediği ve bunların Hafter güçlerinin başkent Trablus'a yönelik işlediği savaş suçları listesine eklendiği ifade edildi.

Bakanlığının açıklamasında, uluslararası topluma, savunmasız sivillerin güvenliğini tehdit eden bu saldırıya yönelik sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuldu.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, başkent Trablus'taki meclis binasının da aralarında bulunduğu bazı noktaları hedef aldığını söyledi.

Saldırı sonucu meclis binasında hasar oluştuğunu kaydeden kaynak, saldırı düzenlenen diğer yerlere ilişkin bilgi vermedi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 1,5 aydır devam ediyor.

Kaynak: AA