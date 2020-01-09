Libya'da Hafter güçleri uçuşa yasak bölgeyi Mitiga Havaalanı'na genişletti
Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari tarafından yapılan açıklamada, dün saat 17.00'den itibaren alınan genişletme kararına hava yolu şirketlerinin uyması ve uçaklarını riske atmaması çağrısı yapıldı
Libya'da General Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Trablus'ta daha önceden ilan edilen uçuşa yasak bölgenin Mitiga Havalimanı ve hava üssünü de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.
Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari tarafından yapılan açıklamada, dün saat 17.00'den itibaren alınan genişletme kararına hava yolu şirketlerinin uyması ve uçaklarını riske atmaması çağrısı yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle