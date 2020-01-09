Libya'da Hafter güçleri uçuşa yasak bölgeyi Mitiga Havaalanı'na genişletti

09.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:21

Libya'da General Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Trablus'ta daha önceden ilan edilen uçuşa yasak bölgenin Mitiga Havalimanı ve hava üssünü de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.



Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari tarafından yapılan açıklamada, dün saat 17.00'den itibaren alınan genişletme kararına hava yolu şirketlerinin uyması ve uçaklarını riske atmaması çağrısı yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle