Libya'da Hafter güçleri uçuşa yasak bölgeyi Mitiga Havaalanı'na genişletti
Haberler » Dünya » Libya'da Hafter güçleri uçuşa yasak bölgeyi Mitiga Havaalanı'na genişletti - Haberler

Libya'da Hafter güçleri uçuşa yasak bölgeyi Mitiga Havaalanı'na genişletti

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari tarafından yapılan açıklamada, dün saat 17.00'den itibaren alınan genişletme kararına hava yolu şirketlerinin uyması ve uçaklarını riske atmaması çağrısı yapıldı

09.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:21
Libya'da Hafter güçleri uçuşa yasak bölgeyi Mitiga Havaalanı'na genişletti

'da General 'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, 'ta daha önceden ilan edilen uçuşa yasak bölgenin Mitiga Havalimanı ve hava üssünü de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.


Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari tarafından yapılan açıklamada, dün saat 17.00'den itibaren alınan genişletme kararına hava yolu şirketlerinin uyması ve uçaklarını riske atmaması çağrısı yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler