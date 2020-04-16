- Libya'da Hafter güçleri sivilleri vurdu: 1 ölü, 3 yaralı - Libya'da Hafter güçleri sivilleri vurdu: 1 ölü, 3 yaralı Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a grad füzeleri ile düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk de yaralandı.

- Libya'da Hafter güçleri sivilleri vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

TRABLUS - Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a grad füzeleri ile düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk de yaralandı.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'taki el-Sur yoluna attığı grad füzeler ile sivilleri hedef aldı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, Hafter güçleri tarafından atılan bir füzenin el-Sur yolunda bir eve isabet etmesi sonucu aynı aileden 5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 çocuğun da yaralandığını belirtti. Haşimi, saldırıda yaralanan çocukların 2-9 yaş aralığında olduğunu ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Kaynak: İHA