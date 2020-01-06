Libya'da Hafter güçleri Sirte'yi ele geçirdi
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Libya'da Hafter güçleri Sirte'yi ele geçirdi

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed Mismari, Halife Hafter önderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Sirte şehrini ele geçirdiğini ilan etti.

06.01.2020 23:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:33
Libya'da Hafter güçleri Sirte'yi ele geçirdi

Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed Mismari, önderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun şehrini ele geçirdiğini ilan etti.


Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmet Mismari'nin yaptığı açıklamaya göre, Libya'nın en büyük şehri olan Sirte'nin kontrolü Halife Hafter önderliğindeki Libya Ulusal Ordusu tarafından ele geçirildi.


Libya'nın Akdeniz kıyısının merkezinde konumlanan Sirte, stratejik açıdan büyük önem arz ediyor. Muammer Kaddafi'nin doğum yeri olan şehir, 2016 yılından bu yana Başbakan Fayiz es-Serrac'a bağlı güçlerin kontrolü altındaydı. - SİRTE

Kaynak: İHA
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