- Libya'da Hafter güçleri korona virüsü hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
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Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

- Libya'da Hafter güçleri korona virüsü hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu

- Libya'da Hafter güçleri korona virüsü hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, korona virüsü hastalarının tedavi edildiği El-Hadra Hastanesine saldırı gerçekleştirdi.

06.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:55

- Libya'da Hafter güçleri korona virüsü hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu

TRABLUS - Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, korona virüsü hastalarının tedavi edildiği El-Hadra Hastanesine saldırı gerçekleştirdi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'taki El-Hadra Hastanesine saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, El-Hadra Hastanesinin korona virüsüne yakalananların tedavisi için kullanıldığı ifade edildi. Saldırı sonucu hastanede elektrik kesintisi yaşandığı ve tedavi edilenlerin tahliyesine başlandığı duyuruldu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı, korona virüsü hastalarının bulunduğu hastaneye yapılan saldırıyı kınayarak, bu tür suçların bir daha tekrarlanmaması için Dünya Sağlık Örgütüne müdahale çağrısında bulundu.

- Libya'da Hafter güçleri korona virüsü hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Libya'da Hafter güçleri korona virüsü hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
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