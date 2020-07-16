Libya'da Hafter güçleri 360 milyon TL'lik safkan atların bulunduğu çiftliği yağmaladı
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Libya'da Hafter güçleri 360 milyon TL'lik safkan atların bulunduğu çiftliği yağmaladı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, aldığı yenilgiyle yağmacılığa yöneldi.

Libya'da Hafter güçleri 360 milyon TL'lik safkan atların bulunduğu çiftliği yağmaladı
16.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:34

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, aldığı yenilgiyle yağmacılığa yöneldi. Hafter milisleri, 360 milyon TL'lik 54 safgan atın bulunduğu tesisi yağmaladı. Demirören Haber Ajansı'na ( DHA) konuşan at çiftliğinin sahibi İmad eş-Şaab " Bunun adı vahşet. 20 yıllık emeğim gitti" dedi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güç kaybetmesinin ardından çareyi at çiftliklerindeki değerli atları çalmakta buldu. Hafter milisleri, başkenti ele geçirmek amacıyla başlattığı saldırı sırasında ünlü safkan yarış atlarının barındığı Kuzey Afrika'da en büyük at çiftliğinin sahibi imad Eş Şaab'ın çiftliğini yağmaladı.Terhune vilayeti yakınındaki Eş-Şaab Safkan At Yetiştirme Çiftliğinin kurucusu olan İmad eş-Şaab, Hafter milislerinin saldırısına uğrayan tesisin kapılarını Demirören Haber Ajansı ekibine açarak yağmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HAFTER MİLİSLERİ 360 MİLYON TL'LİK SAFGAN ATLARIMI ÇALDI"

Şaab Hafter'e bağlı milislerin çiftliğine 4 Ocak'ta ulaştığını ifade ederek, "Ben çiftlikte yokken Hafter milisleri buraya gelip, çiftliğimi yağmaladı. 52 milyon dolar (360 milyon TL) değerindeki safgan yarış atlarımı çaldılar" dedi. Şaab, Hafter milislerinin çiftlikte safkan atlardan güvenlik kameralarına, tablolardan muhtelif atçılık malzeme ve ekipmanına kadar her şeyi yağmaladığını anlattı.Şaab yaşandığı olayı şu sözlerle sürdürdü:  Atlar, insanlık dışı biçimde taşınarak çalınmış.Resmen vahşet. Bir kere çiftliğin kapılarını arabalarla kırarak içeri girmişler. Hayvanlara eziyet edilmiş. Hatta bazılarının bacaklarına ateş açılmış.  20 yılı aşkın süre emek verdiğim bazıları gebe 54 atım ve tesis tahribata uğradı. Gerçekten tüm emeklerim gitti.Üzgünüm. Umarım bir çıkış yolu bulunur"


Kaynak: DHA

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