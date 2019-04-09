Libya'da Hafter'e Karşı Operasyon
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlattı.
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlattı. UMH'ye bağlı birlikler başkent Trablus'un Salah al-Din bölgesine konuşlandı.
Kaynak: AA