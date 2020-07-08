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Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grup, Sidra Limanı'nda petrol yüklenmesini engelledi
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Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grup, Sidra Limanı'nda petrol yüklenmesini engelledi

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grubun, üretimin durmuş olduğu Sidra Petrol Limanı'nda bir petrol tankerine depodan ham petrol yüklenmesini engellediğini açıkladı.

Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grup, Sidra Limanı'nda petrol yüklenmesini engelledi
08.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:24

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grubun, üretimin durmuş olduğu Sidra Petrol Limanı'nda bir petrol tankerine depodan ham petrol yüklenmesini engellediğini açıkladı.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatında tek yetkili kurum NOC'den yapılan yazılı açıklamada, "ülkenin doğusundaki en büyük kapasiteli petrol limanı Sidra'da büyük bir ham petrol taşıma tanker gemisine yükleme yapılmaya çalışıldığı ancak limandaki Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı gruba bağlı unsurların bu işlemi engellediği" aktarıldı.

Açıklamada, NOC Genel Müdürü Mustafa Sanallah'ın, "NOC, petrol ihracatını hemen başlatmaya hazır. Uluslararası ve yerel olarak mücbir sebebin kaldırılması yönündeki ortak karar çerçevesinde, NOC tüm Libyalıları biran önce çalışmalarına kolaylık sağlamaya davet ediyor." ifadeleri yar aldı.

NOC'nin, çalışanların ve tesislerin güvenliğine yönelik ileriye dönük bir yol için tüm taraflarla istişarelerini sürdürdüğü paylaşıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, bugün yaptığı açıklamada, çalışmaların durmuş olduğu Sidra Petrol Limanı'nda mücbir sebep halini kaldırmaya yani üretimi yeniden başlatmaya hazır olduğunu ancak paralı askerlerin limanı terk etmesini ve limandaki bir tankere depodan ham petrol yüklenmesini şart koşmuştu.

Açıklamada, Berlin Konferansı sonucunda ortaya çıkan Ekonomik Müzakereler Topluluğu'nun yakın zamanda Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu himayesinde gerçekleştirdiği toplantısında, NOC'ye "ülkedeki tüm petrol limanlarından ihracat yapılabilmesi için mücbir sebep halini kaldırma konusunda tam destek verildiği "belirtilmişti.

NOC, Libya'da üretim kesintisinden kaynaklı petrol altyapısının uğradığı zararın durdurulması ve ülkenin petrol varlıklarının daha da kötüye gitmesini önlemek için üretimin biran önce başlaması gerektiğinin altını çizmişti.

Ekonomik kayıp 6,5 milyar doları aştı

Hafter yanlısı grupların, Libya hükümetine giden kaynakları kesmek için ülkenin doğu kesimlerindeki petrol tesislerini ocak ayında kapatmasıyla petrol üretimi neredeyse durma noktasına geldi. Ocak ayından bugüne devam eden üretim kesintisi nedeniyle ülkedeki ekonomik kaybın toplam 6,5 milyar doları aştığı belirtildi.

NOC, geçen haftalarda, ülkenin güneyindeki yüksek kapasiteye sahip ancak üretimin durmuş olduğu Şerara Petrol Sahası'na Rus ve diğer yabancı paralı askerlerin girmesinden derin kaygı duyulduğunu açıklamıştı.

Hafter yanlısı kabileler, ülkedeki petrol üretimini durdurmaya yönelik eylemlerine son verdiklerini ve üretimin yeniden başlayacağını duyurmuştu. NOC, petrol üretim tesislerinin birçoğunda mücbir sebep halinin devam ettiğini, yani üretimin başlamadığını açıklamıştı.

NOC ayrıca, BM ve ABD liderliğinde bölgesel güçlerle Libya'da petrol üretiminin yeniden başlamasına ilişkin yürütülen görüşmelerden "umutlu" olduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, Libya'da hükümet karşısında üst üste kayıplar veren ve siyasi müzakerelere dönülmesi için çıkış yolu arayan Hafter'in, pazarlık kozu olarak kullandığı petrol üretim kesintisi nedeniyle uluslararası baskı altında olduğunu ifade etmişti.

NOC, dün yaptığı açıklamada, mevcut kesintinin altyapıda doğurduğu zarar nedeniyle üretimin yarı yarıya düşebileceği ve petrol kuyularındaki verimi kalıcı biçimde bozabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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